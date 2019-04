Achilles Bocholt wint Beker van België na thriller

Dan gaan we de weg op, waar in Haspengouw dit paasweekend de 40ste editie van de Ster van Zuid-Limburg voor junioren wordt gereden. Benieuwd of Limburg een opvolger vindt voor Jasper Philipsen, die in 2016 de Ster won. Er is alvast stevige internationale concurrentie uit Nederland, Denemarken en de Verenigde Staten. We volgden de zaterdagrit met start en aankomst in Mopertingen.