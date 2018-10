Sport Alon Day kroont zich tot Europees kampioen Nascar op Circuit Zolder

Op Circuit Zolder werd dit weekend de laatste manche van de Nascar Whelen Euro Series gereden. Dat is het Europese Nascar-kampioenschap. Nascar is een van de populairste sporten in de Verenigde Staten. En krijgt nu ook in Europa steeds meer voet aan de grond.