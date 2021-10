Amelia Waligora droomt van top 50 in damestennis

door Niels Christiaens

Met Sofia Costoulas en Hanne Vandewinkel heeft Limburg twee tennissters in de top 40 van de wereld bij de junioren. Maar in hun schaduw werkt ook Amelia Waligora aan haar weg naar de top. Zij combineert topsport met school in Wilrijk onder de vleugels van Maaseikenaar Tom Devries, sportief directeur bij Tennis Vlaanderen. De dochter van ex-voetballer Mirek droomt van de top 50 in het damestennis. Al beseft ze dat de weg nog lang is.