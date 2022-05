Anticlimax voor Patro Eisden op slotspeeldag: geen ticket voor eindronde

door Tom Kums

Racing Genk deed vrijdag al een goede zaak in play-off 2 door met 4-2 te winnen van KV Mechelen. Genk is nu tweede in de poule op 2 punten van AA Gent. In eerste nationale viel gisteren op de slotspeeldag de beslissing over deelname aan de eindronde. Patro Eisden stond vierde en moest best winnen in Tienen om het lot in eigen handen te houden. Bij een ander resultaat moest het kijken naar de uitslagen van de 5 andere ploegen die nog in de running waren voor een play-off-ticket. De hemel of de hel lagen dus dicht bij mekaar, gisteren in het Bergéstadion in Tienen.