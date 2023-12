Beginnen doen we in de eerste klasse van het voetbal, waar STVV al zes speeldagen ongeslagen was. Sint-Truiden kon de afstand met playoff 1 verkleinen door te winnen uit bij RWDM, dat 11e in de stand stond. Op zich een haalbare kaart, want de Brusselaars waren niet bepaald in vorm na een 1 op 9. Al bleef ook STVV vorige week nog op een gelijkspel steken tegen Oud-Heverlee Leuven.