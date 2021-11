door Jeroen Houben

In de hoogste afdeling van het basketbal heeft Limburg United niet kunnen winnen in en van Mechelen. In een absolute thriller liet United het liggen in het vierde kwart. Daarin scoorde Mechelen 7 punten meer dan de bezoekers wat uitmondde in een 89-86 eindstand. In de tweede klasse van het basketbal kreeg koploper BBC Croonen Lommel het bezoek van de Kontich Wolves. Een middenmotor in de competitie.