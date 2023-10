In 1B doen de Limburgse clubs het uitstekend. Met Lommel op één en Patro Eisden op twee. De Maasmechelaarsontvingen gisteren grote rivaal Luik. Een duel dat de voorbije jaren vaak tot over het randje werd uitgevochten. De thuisploeg kon wel spreken van een gigantisch thuisvoordeel. Want de club was al sinds - hou u vast - februari 2020 ongeslagen in eigen huis. Een fabelachtige reeks.