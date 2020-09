Belgisch Agoria Team wint European Solar Challenge op Circuit Zolder

Morgen blikken we in TVL Sportcafé met ex-wielrenner Kevin Hulsmans terug op de onwaarschijnlijke ontknoping van de Ronde van Frankrijk. In Het Moment duiken we in het archief van de Nacht van Peer. Het na-tourcriterium kende in 2013 zijn laatste editie, maar kreeg in de jaren voordien heel wat schoon volk over de vloer. Een memorabele editie was die van 1986, toen Tourwinnaar Greg Lemond naar Peer kwam.