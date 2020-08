Tijd voor iets helemaal anders. Voor footgolf. Footgolf is een mix van golf en voetbal. Het is een relatief nieuwe sport die zijn oorsprong heeft in Nederland. Het concept is even leuk als simpel. Je trapt een voetbal in zo weinig mogelijk pogingen in een hole. Maar pas op, het klinkt makkelijker dan het lijkt. Wij waren dit weekend op het Belgisch kampioenschap in Hasselt.