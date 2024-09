TVL Sportcafé staat morgen helemaal in het teken van het EK wielrennen dat woensdag van start gaat. Maar in Limburg International trekken we richting de atlietiekpiste. Elke week gaan we op zoek naar een buitenlander die actief is in de Limburgse sport en zo komen we morgen uit bij Fernando Oliva. De Argentijnse coach verhuisde 25 jaar geleden naar Limburg. Intussen is hij een autoriteit in de Belgische atletiek. Hij is meerkampcoach en werkt onder meer samen met Noord Vidts, die recentelijk nog brons pakte op de Olympische Spelen in Parijs. Oliva vertelt onder meer hoe hij in de atletiek terechtkwam.