Belisia morst opnieuw met punten en ziet Sporting Hasselt uitlopen

door Jeroen Houben

En we blijven nog even in het voetbal, want in tweede amateur ontving Belisia Bilzen vanmiddag Lyra Lierse. De Limburgers lijken even wat zand in de motor te hebben want ze verloren twee keer op rij, na een quasi perfecte seizoensstart. De leidersplaats in de reeks is intussen voor grote rivaal Hasselt, dat gisteren won en zo 5 punten uitloopt op Belisia. En dus moesten de bezoekers uit Antwerpen, 14e in de stand, het kind van de rekening worden.