Jago Geerts is vanmiddag tweede geworden in de Grote Prijs motorcross van Letland. Geerts werd 3de en 2de in de MX2-klasse. In de eindstand moest hij enkel zijn ploegmaat Maxime Renaud laten voorgaan. Liam Everts had in de EMX250 minder geluk. Hij werd vijfde in de eerste manche, maar in de tweede manche kwam hij zwaar ten val. Gelukkig kwam hij er vanaf zonder kleerscheuren, maar helaas ook zonder punten.