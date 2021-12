Het was nagelbijten tot de laatste seconde, maar het is hem gelukt: Max Verstappen kroonde zich vandaag tot wereldkampioen Formule 1. In een tumultueuze race in Abu Dhabi wist de Nederlander, die geboren is in Hasselt en opgroeide in Maaseik, zijn concurrent Lewis Hamilton in de allerlaatste ronde voorbij te gaan. De wedstrijd werd ook vol spanning gevolgd op de karting van Genk waar de Max Verstappen in z'n jonge jaren een vaste klant was. CEO Koen Lemmens zag Verstappen met zijn eigen ogen opgroeien tot de kampioen die hij vandaag is. Lemmens volgde de race vandaag op de karting en wij zagen dat dat de nodige spanning met zich meebracht.