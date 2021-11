In het volleybal verloor Achel vrijdag al met 3-2 in Menen. Greenyard Maaseik stond gisteren voor de eerste clash van het seizoen met aartsrivaal Roeselare. Het werd een klassieker met extra pigment, want zowel Maaseik als Roeselare werden deze week verrassend uitgeschakeld in de kwartfinale van de beker van België. Maaseik kon ook niet rekenen op kapitein Jolan Cox die ontbrak wegens ziekte. Benieuwd wie van de twee volleybalgrootmachten terug opstond in de Steengoed Arena.