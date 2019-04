In het basketbal heeft Limburg United dit weekend zowel gewonnen als verloren van Okapi Aalstar. United verpulverde vrijdagavond de ajuinen met een monsterscore. Maar Aalst dat dan maar z'n coach ontsloeg, nam 1 dag later wraak en won met 100-84. Limburg United verlengde intussen ook het contract van Maxime Depuydt. En wil in de toekomst meer gaan inzetten op Belgisch baskettalent.