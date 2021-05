We beginnen met voetbal waar Racing Genk vrijdagavond op de Bosuil al begonnen is aan de Champions Playoffs. De Limburgers wonnen met 2-3, een hardbevochten zege tegen een sterk Antwerp. Het is alvast een goed begin van de playoffs en een bewijs dat de ploeg het feestgedruis na de gewonnen bekerfinale goed verteerd had. De vraag is nu hoe ver Racing nog kan geraken in playoff 1.