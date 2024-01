Bocholt VV legt leider Sporting Hasselt over de knie in Limburgse derby

En dan naar de zaal. In het volleybal heeft Tectum Achel vanmiddag met 3-1 verloren bij Waremme. Een zure nederlaag voor Achel met het oog op een plaats in de top 6. Greenyard Maaseik kreeg gisteren al seizoensrevelatie Guibertin op bezoek. De Maaseikenaren verloren donderdag nog in de Champions League in Praag. Vraag was dus of de mannen van Bertini - minder dan 48 uur na die nederlaag - voldoende hersteld waren om de punten thuis te houden tegen Guibertin. Het antwoord krijgt u van Tom Kums.