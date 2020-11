De andere Limburgse ploeg in de Liga A, Tectum Achel, was dringend op zoek naar punten. Achel kon in de eerste vier wedstrijden nog geen enkele keer winnen. Ook tegenstander Aalst was nog op zoek naar zijn beste niveau en dus hoopten de mannen van Meertens op een eerste zege. De wedstrijd was opnieuw live te volgen op TVL.be