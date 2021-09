Diepenbekenaar Ben Hermans is achtste geworden in het EK voor eliterenners in Trento. De Italiaan Colbrelli won in de spurt van Remco Evenepoel. En in Limburg werd zaterdagavond ex-wielrenner Maarten Wijnants in Helchteren gehuldigd voor zijn profcarriere van 17 jaar die hij in het voorjaar afsloot met de Ronde van Vlaanderen. De huldiging gebeurde na de wielerwedstrijd met zijn naam, in het bijzijn van zijn naaste familie.