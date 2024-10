En we blijven bij het handbal, want het nationale vrouwenteam werkt dit weekend een WK-kwalificatietoernooi af in Hasselt. De Black Arrows, de bijnaam van het team, hebben zojuist gewonnen met 27-28 tegen Bosnië-Herzegovina. Dat de Black Arrows opnieuw wedstrijden met inzet spelen, mag gerust historisch genoemd worden. Het is namelijk van 2005 geleden dat het nationale vrouwenteam deelneemt aan een kwalificatiecampagne voor een groot toernooi. Door een gebrek aan financiële middelen speelden de vrouwen de voorbije jaren enkel vriendschappelijke wedstrijden. Maar de Belgische bond wil het project rond het vrouwenhandbal nu nieuw leven inblazen, en zo speelden de Black Arrows afgelopen vrijdag hun eerste officiële wedstrijd in 19 jaar.