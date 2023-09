De Genkse MMA-vechter Artur Szczepaniak weet weer wat winnen is. In een uitverkochte Wroclaw Arena in Polen versloeg hij de Ier Henry Fadipe met knock-out. Een overwinning die extra deugd doet omdat Szczepaniak in april nog een titelgevecht van de Poolse organisatie KSW Verloor. Deze overwinning doet manager Ian Redan al dromen van een nieuw titelgevecht, maar of dat er ook effectief zal komen is nog onduidelijk.