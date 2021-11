In eerste nationale is Patro Eisden de nieuwe leider. Patro versloeg Visé met 1-0 en heeft nu 2 punten voorsprong op Club Luik. Ook Thes Sport kon winnen, met 2-3 bij hekkensluiter Mandel United. Een reeks lager, in tweede nationale, kreeg SV Belisia vanmiddag het bezoek van Londerzeel. De troepen van Luc Nilis hadden een prima thuisreputatie te verdedigen, want ze verloren aan de Kattenberg enkel nog maar van leider Lyra-Lierse. Benieuwd of ze opnieuw konden winnen tegen het nummer drie, Londerzeel.