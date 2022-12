door Jeroen Houben

In eerste nationale dan was het aan Patro Eisden om z'n leidersplaats te verdedigen. En dat in eigen huis tegen de achtste in de stand, SK Heist. Heist kende een kwakkelende start, maar mengt zich steeds meer in de debatten. Patro kon dan weer een geweldige reeks van 16 op 18 voorleggen.