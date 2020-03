Broers Philippaerts winnen samen in de Global Champions League

In het volleybal was het gisteren moneytime voor Tectum Achel. De Noord-Limburgers trokken naar Haasrode-Leuven voor het beslissende duel in de barragewedstrijden voor de Champions Final 4. Als Achel won, stootte het in zijn tweede seizoen in de Liga A al meteen door naar de eindronde voor de titel. En dat zou een bijzonder straffe stunt zijn.