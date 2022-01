door Tom Kums

We beginnen vandaag met veldrijden, want het Belgisch kampioenschap in Middelkerke is een succes geworden voor de Limburgers. In de verschillende categoriën bij de mannen en de vrouwen pakte onze provincie in totaal 6 medailles. Zo reed Laura Verdonschot onder andere naar brons bij de dames elite. De vaandeldrager van het Limburgse veldrijden, Quinten Hermans, kon daar vanmiddag dus nog één medaille aan toevoegen.