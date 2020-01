Buiten de Lijnen 4: Schermen met schermclub Vast als Eik in Maaseik

In 1B heeft Lommel drie gouden punten gepakt thuis tegen Lokeren. 1-0 werd het vrijdagavond. Door de overwinning springt Lommel weer naar de kop in periode 2. Maar nog belangrijker is de kloof die het uitbouwt in het algemene klassement. Daar staat het nu drie punten los van de voorlaatste in de stand Roeselare dat gisteren verloor. Lokeren, de laatste, volgt al op zes punten. Kortom, mooi weekend voor de Noord-Limburgers.