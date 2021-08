Morgen begint in New York de US Open. Elise Mertens neemt het in de eerste ronde op tegen de Zweedse Rebecca Peterson. Het nummer 59 op WTA-ranking. Mertens pikt op Flushing Meadows de draad weer op na een korte break. Na het tornooi van Cincinnati laste ze een korte recuperatieperiode in. De blessure van toen is verleden tijd. Mertens lijkt klaar voor de laatste Grand Slam van 2021.