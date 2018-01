Clement ontgoocheld, De Roeck tevreden met gelijkspel

In TVL Sportcafé blikt Carl Maes morgen in Het Moment terug op de grote doorbraak van Kim Clijsters. In 1999 staat de dan 16-jarige Clijsters op het punt om Serena Williams te verslaan in de US Open. Maes maakte het als coach mee vanop de eerste rij en ziet opvallend veel parallellen met de doorbraak van Elise Mertens afgelopen week op de Australian Open.