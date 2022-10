door anystreamtvl anystreamtvl

In Maasmechelen is vandaag de vierde manche van de Wereldbeker veldrijden gereden. Onder een stralende zon kwam Laurens Sweeck bij de mannen als eerste over de meet. Looienaar Quinten Hermans kwam al vroeg ten val en werd zevende. Bij de vrouwen won de Nederlandse Fem Van Empel. Het was de eerste keer dat deze wereldbekermanche werd gereden in Maasmechelen. De sfeer zat alvast goed.