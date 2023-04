door anystreamtvl anystreamtvl

In het eerste provinciale was het vandaag D-Day in Zepperen. Zepperen-Brustem ontving Zonhoven. De champagne en het bier stond al koud. Want als de thuisploeg won, was het kampioen. Alle supporters waren op post voor een titelfeest én de promotie naar de amateurreeksen. Onze man in Zepperen was Thibaut Willems.