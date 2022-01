En dan naar het handbal. In de Alverberg in Hasselt kregen de Red Wolves, dat is de nationale handbalploeg, gisteren Turkije op bezoek. België-Turkije was een kwalificatiewedstrijd voor het WK in Zweden en Polen volgend jaar. Na 3 wedstrijden stonden de Red Wolves voorlopig laatste in hun poule zonder overwinning. Als ze nog een kans wilden maken op kwalificatie, moest er dus thuis gewonnen worden van de Turken.