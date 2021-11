In het damesvoetbal kreeg Genk vrijdagavond Standard op bezoek. De laatste Genkse overwinning in de competitie dateerde van 10 september. 7 op 24 is de balans in de competitie. Maar afgelopen week tankte het wel vertrouwen in de beker. Club Luik ging met 7-0 onderuit. Maar tegen die andere club uit Luik zou het niet zo simpel worden.