Motorcrosser Jago Geerts heeft vandaag na een valpartij niet opnieuw kunnen winnen in een van de oefencrossen in het Italiaanse Sicilië. Daar bereidt de Balenaar zich voor op de start van het nieuwe seizoen in de MX2. Dat doet hij bij het Limburgse Monster Energy Yamaha Factory Team van Hans Corvers. Geerts is vice-wereldkampioen in de MX2. Maar hij wil uiteraard meer. En volgens teammanager Marnicq Bervoets is hij ook klaar voor meer.