De krankzinnige vrijdag van Maaseik: 's middags pas de tegenstander bekend, 's avonds winnen in Gent

En die andere Genkse dames, maar dan in het volleybal, hebben de reguliere competitie afgesloten als tweede. LVL Genk won van Oudegem met 3-0 en is zo ook zeker van het thuisvoordeel in de play-offs. Bij de mannen waren we toe aan de barrages. Dat is de fase waarin er -in een best of three- bepaald wordt wie er naar de Champions playoffs mag en wie voor het behoud moet spelen. Tectum Achel moest het als 6de uit de reguliere competitie opnemen tegen het nummer 3: Menen. Toevallig ook dezelfde affiche als op de slotspeeldag vorige week en toen won Achel met 3-1.