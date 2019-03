De onvermijdelijke terugkeer van Brian Lynch naar Limburg United

Patro Eisden Maasmechelen is aan een indrukwekkende reeks bezig in de tweede amateurklasse. De Maaslanders wonnen hun laatste acht wedstrijden wat hun een eerste plaats opleverde met vijf punten voorsprong op Sporting Hasselt. Gisteren speelde het in eigen huis tegen Racing Hades uit Kiewit Hasselt, één van de best voetballende teams uit de reeks, en vijfde in de stand.