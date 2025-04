In onze rubriek Limburg International maken we morgen in TVL Sportcafé kennis met Jonna Ekberg. De Zweedse amazone vestigde zich een tiental jaar geleden in onze provincie met haar Ierse vriend Alex Duffy. Samen wonen ze in Kinrooi en hebben ze een stal met springpaarden in Dilsen-Stokkem. En da's geen toeval, want Limburg is nog steeds het mekka van de paardensport. Ekberg vertoeft dan ook regelmatig op Sentower Park in Oudsbergen.