Dieter Kersten en Mieke Gorissen lopen Olympische limiet op marathon Enschede

door Tom Kums

En dan maken we plaats voor de strafste Limburgse sportprestatie van het weekend, want op de marathon in Enschede hebben zowel Dieter Kersten als Mieke Gorissen zich gekwalificeerd voor de Olympische Spelen in Tokio. Dieter Kersten liep in Nederland zijn eerste marathon ooit en bleef in 2 uur 10minuten en 22 seconden ruim een minuut onder de Olympische limiet. En even later lukte ook Mieke Gorissen daarin. De 38-jarige Diepenbeekse finishte in 2 uur, 38 minuten en 31 seconden en mag dus ook naar Tokio deze zomer. De overwinning in Enschede was voor wereldrecordhouder Eliud Kipchoge.