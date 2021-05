Het kwam als een donderslag bij heldere hemel. En dan heb het ik over de Olympische kwalificatie van de Tongerse Jessie Caps. Zij mag in Tokio ons land vertegenwoordigen in de discipline 10 meter luchtgeweer. En dat heeft ze te danken aan de zilveren medaille die ze haalde op het EK schieten in Kroatië. Jeroen Houben zocht de 23-jarige Kaps op in Mechelen. Waar ze alvast een schot voor de boeg gaf.