Ook in derde klasse B stond een Limburgs club aan de leiding. Maar Eendracht Termien kwam vanmiddag niet in actie. De derby tegen Zepperen-Brustem werd uitgesteld door wateroverlast aan het veld van de Haspengouwse club. Termien is daardoor bijgebeend door Berg en Dal, dat gisteren won. Het nummer vier, Esperanza Pelt had geen probleem met de voorlaatste in het klassement Diest. Het won afgetekend met 0-3.