In het volleybal weten we sinds afgelopen woensdag dat we opnieuw een titelfinale krijgen tussen Maaseik en Roeselare. Gisteren stonden de beide tenoren tegenover mekaar in de Steengoed Arena. De inzet was duidelijk: wie won, kon in de play off-finale rekenen op het thuisvoordeel. En dat zou dit seizoen wel eens niet onbelangrijk kunnen zijn.