Sport Dries Vanthoor wint 12 uur van Bathurst

embed

In Australië, heeft Dries Vanthoor met zijn team de 12 uur van Bathurst gewonnen. Voor de piloot uit Heusden-Zolder is het de tweede grote zege in een uithoudingsrace nadat hij vorig jaar ook al de best in zijn klasse was in de 24 uur van Le Mans.