Droomdebuut voor Nicky Hayen, Hannes Wolf wacht nog steeds op eerste overwinning

In nog in de tweede amateurliga B kroonde Hades Hasselt zich vrijdagavond al tot de ploeg van 't stad. Het versloeg Sporting Hasselt overtuigend met 1-3. Aan de Oude Kuringerbaan was nochtans alles in gereedheid gebracht voor een groot volksfeest. Want ondermeer de nieuwe kantine in het Stedelijk Sportstadion werd er feestelijk ingehuldigd. En er werd lustig nagekaart over de afgesprongen fusieplannen.