Dylan Teuns 2 jaar langer bij Bahrain McLaren

En dan is het opnieuw tijd voor onze reeks Buiten de Lijnen. Nadat u haar de voorbije weken al zag paragliden, motorcrossen en schoonspringen, waagt onze journaliste Margo Ombelets zich deze week aan waterskiracen. In aflevering 4 van onze reeks over niet-alledaagse sporten trekt ze naar het Albertkanaal in Hasselt met de Belgisch kampioen in de Formule 1: Tim Lisens.