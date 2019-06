Sport Dylan Teuns blikt terug op geslaagde week in Dauphiné

Vandaag is in Frankrijk de Dauphiné geëindigd, de rittenkoers die voor vele renners de ideale voorbereiding is richting Tour de France. De laatste etappe ging naar Dylan van Baarle. De eindzege was voor Jakob Fuglsang. Ook voor Halenaar Dylan Teuns was het een mooie week in de Franse bergen. In de tweede etappe was hij de sterkste en kroonde hij zichzelf tot leider. Wij spraken hem vanochtend voor de laatste etappe.