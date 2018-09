Sport Eerste speeldag in het futsal: Gelko Hasselt verslaat Gelko Eisden Dorp

Nog in de zaal is er dit weekend voor het eerst weer gevoetbald in het futsal. Celtic Houthalen kreeg een zware 2-8 om de oren tegen Charleroi. En in de Alverberg speelden Gelko Hasselt en Gelko Eisden Dorp tegen elkaar. De twee clubs gesponsord door Theo Geladi.