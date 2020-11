Vertrekt Jess Thorup na amper een dikke maand weer bij Racing Genk? De club werd vanmiddag op de hoogte gebracht van de interesse van het Deense Kopenhagen. Volgens Deense media is de deal al rond en wordt hij morgen voorgesteld in de Deense hoofdstad. FC Kopenhagen is een topclub in Thorups thuisland, maar op dit moment op de dool in de eigen competitie. Racing Genk laat weten dat het momenteel nog onderhandelt met de Denen. Met andere woorden, krijgen ze hem op andere gedachten?