Einde van een tijdperk bij Tectum Achel

In het volleybal is het doek gevallen over de play-offs en voor het eerst sinds 2015 wordt het een titelfinale zonder Greenyard Maaseik. Maaseik won dan wel met 3-0 bij Aalst, maar was ook afhankelijk van Roeselare. Maar de regerende landskampioen verloor met 3-2 in Menen. Daardoor krijgen we dus geen clasico, maar een West-Vlaamse finale tussen Roeselare en Menen.