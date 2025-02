EK Baanwielrennen in Zolder was schot in de roos: Lowie Nulens sluit af met straffe prestatie in keirin

In eerste nationale heeft Sporting Hasselt gisteren Lyra-Lierse opzijgezet met 3-0. De Hasselaren staan nu gedeeld tweede in het klassement. Ook was het uitkijken naar het treffen tussen Thes Sport en Belisia Bilzen. Beide teams telden evenveel punten en stonden in de subtop. Op papier beloofde het dus een spannend duel te worden.