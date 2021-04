In het volleybal waren we dit weekend toe aan de derde wedstrijd van de play-off-finale tussen Maaseik en Roeselare. Een wedstrijd die wel eens bepalend kon zijn met het oog op de landstitel. Want wie gisteren won, kwam op 1 overwinning van het kampioenschap. Maaseik won de eerste wedstrijd, afgelopen woensdag was Roeselare de sterkste. Of Maaseik opnieuw kon terugslaan in Roeselare, hoort u van Tom Kums.