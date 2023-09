Ook in tweede nationale stond er dit weekend een Limburgse derby op het programma. Sporting Hasselt ontving Bocholt VV. De bezoekers bestaan dit jaar 100 jaar, maar veel reden tot feesten is er voorlopig niet in Bocholt. De Damburgers pakten amper één puntje in vier wedstrijden. Bij Hasselt was de balans positiever met een 7 op 12 en de laatste twee duels won Hasselt telkens. Sinds de komst van Sam Kerkhofs en Rik Verheye in het Hasseltse bestuur steekt Sporting z'n ambities ook niet onder stoelen of banken.